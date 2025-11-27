Обмеження руху транспорту в Харкові є тимчасовим і спрямовані на підвищення надійності інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

В Харкові запровадили обмеження руху транспорту на вулиці Григорія Сковороди через ремонт водопровідної мережі, повідомляє Politeka.

За інформацією міської ради, часткове перекриття ділянки триває від вулиці Максиміліанівської до Мистецтв у напрямку Жон Мироносиць і буде дійсним до 15 грудня.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства уточнили, що роботи пов’язані з реконструкцією водогону. Рух організовано вільними від ремонтів смугами, тому проїзд залишається можливим, проте водіям слід очікувати часткових ускладнень та додаткових заторів у години пік.

Міська рада радить планувати маршрути заздалегідь, дотримуватися дорожніх знаків та звертати увагу на тимчасові обмеження. Такі заходи допоможуть уникнути затримок і забезпечити безпечний проїзд по місту.

Обмеження руху транспорту в Харкові на вулиці Сковороди є тимчасовим і спрямовані на підвищення надійності інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

Також ми повідомляли про новий графік руху поїздів до Харкова.

У Харківській області з 14 листопада запровадили нові зміни в русі приміських поїздів, які суттєво вплинуть на графік як місцевих, так і суміжних маршрутів. Пасажирів просять уважно стежити за новим графіком руху поїздів до обласного центру, оскільки частина експресів прибуватиме на станції значно пізніше або відправлятиметься в інший час, ніж раніше.

Однією з ключових змін є коригування руху електрички №7010 за маршрутом Ворожба – Харків. Відтепер цей рейс прибуватиме на кінцеву станцію значно пізніше — о 21:54 замість звичного часу 18:56.

