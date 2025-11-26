Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області забезпечує суттєву підтримку та покриває базові потреби найбільш уразливих груп населення.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області надається благодійним фондом «Елеос Україна», повідомляє Politeka.

Програма реалізується за підтримки міжнародних партнерів і функціонує в межах проєкту «Відбудова: Розподіл благодійної допомоги у вигляді продовольчих та гігієнічних наборів серед внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області». Ініціатором виступає громадська організація «Елеос-Україна», яка співпрацює з International Orthodox Christian Charities (IOCC) за фінансування United Methodist Committee On Relief (UMCOR).

Основна мета ініціативи — підтримка вразливих категорій населення, зокрема пенсіонерів, переселенців та родин, постраждалих від війни.

Завдання програми полягає у розподілі гуманітарних комплектів, що включають продукти харчування, предмети особистої гігієни та базові речі першої необхідності. Набори допомагають зменшити щоденні витрати та надають реальну підтримку тим, хто опинився у складних обставинах.

Програма охоплює два населені пункти — Дніпро та Самар, де допомогу отримують особи, що пройшли реєстрацію та відповідають критеріям участі. Для цього необхідно заповнити електронну анкету на офіційному ресурсі проєкту. Після перевірки інформації кожен учасник отримує персональне повідомлення з датою, адресою та часом видачі набору.

Проєкт діє з травня по жовтень 2025 року. Команда фонду разом із партнерами докладає всіх зусиль, щоб допомога надійшла вчасно, у повному обсязі та безпосередньо тим, хто дійсно її потребує. Отже, гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області забезпечує суттєву підтримку та покриває базові потреби найбільш уразливих груп населення.

