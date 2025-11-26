Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области обеспечивает существенную поддержку и покрывает базовые потребности наиболее уязвимых групп населения.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется благотворительным фондом «Элеос Украина», сообщает Politeka.

Программа реализуется при поддержке международных партнеров и функционирует в рамках проекта «Восстановление: распределение благотворительной помощи в виде продовольственных и гигиенических наборов среди внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области». Инициатором выступает общественная организация «Элеос-Украина», которая сотрудничает с International Orthodox Christian Charities (IOCC) по финансированию United Methodist Committee On Relief (UMCOR).

Основная цель инициативы - поддержка уязвимых категорий населения, в частности, пенсионеров, переселенцев и семей, пострадавших от войны.

Задача программы состоит в распределении гуманитарных комплектов, включающих в себя продукты питания, предметы личной гигиены и базовые вещи первой необходимости. Наборы помогают уменьшить ежедневные расходы и оказывают реальную поддержку оказавшимся в сложных обстоятельствах.

Программа включает два населенных пункта — Днепр и Самар, где помощь получают лица, прошедшие регистрацию и отвечающие критериям участия. Для этого необходимо заполнить электронную анкету на официальном ресурсе проекта. После проверки информации, каждый участник получает персональное сообщение с датой, адресом и временем выдачи набора.

Проект действует с мая по октябрь 2025г. Команда фонда вместе с партнерами прилагает все усилия, чтобы помощь поступила вовремя, в полном объеме и непосредственно тем, кто действительно в ней нуждается. Итак, гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области обеспечивает существенную поддержку и покрывает базовые потребности наиболее уязвимых групп населения.

