Дефіцит продуктів у Харкові вже створює ризики для ринку та може спричинити подальше зростання цін.

Дефіцит продуктів у Харкові вже стає помітним на один із найпопулярніших овочів серед мешканців, повідомляє Politeka.net.

Аграрний спеціаліст Микола Соботович зазначив, що ринок цього сезону демонструє значну цінову нестабільність через комплекс факторів.

Передусім негативно вплинули різкі коливання погоди, що суттєво позначилися на врожайності капусти. Крім того, фермери, реагуючи на високі ціни минулого року, розширили посівні площі, але зіткнулися з проблемами зберігання через недостатньо розвинену інфраструктуру. Ці труднощі залишаються системними і не вирішуються роками.

За словами експерта, значна частина врожаю цього року не відповідає вимогам для тривалого зберігання. Через це обсяг овочів, який може зберігатися протягом зимово-весняного періоду без втрат, обмежений. Відповідно, дефіцит продуктів у Харкові вже створює ризики для ринку та може спричинити подальше зростання розцінок.

Аналітики прогнозують, що нестача якісної капусти найближчим часом призведе до відчутного подорожчання овоча в зимові та весняні місяці.

Фахівці наголошують на циклічності ринку: високі ціни стимулюють надмірне виробництво, після чого відбувається падіння вартості, що знову змушує аграріїв скорочувати посіви і формує черговий стрибок цін.

Змінити ситуацію можна лише через модернізацію технологій вирощування та розвиток інфраструктури зберігання. Будівництво нових овочесховищ дозволить підтримувати стабільну пропозицію протягом року та зменшити сезонні коливання.

Мешканцям радять заздалегідь планувати закупівлі та слідкувати за цінами, щоб уникнути нестачі популярного овоча взимку.

