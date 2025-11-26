Робота для пенсіонерів в Одесі стає все більш доступною для літніх людей, які хочуть залишатися активними та забезпечувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua зібрані актуальні вакансії для людей старшого віку, що передбачають офіційне працевлаштування та нормований графік.

Серед пропозицій — менеджер з продажу театральних квитків у концертно-театральній агенції Exclusive. Кандидат повинен комунікувати з відвідувачами, допомагати обирати події та вести облік продажів. Заробітна плата становить від 25 000 до 30 000 гривень, передбачені премії. Робочий графік — з 10:00 до 18:00, вихідні — субота та неділя. Організація пропонує дружню атмосферу, можливість професійного розвитку та навіть шанс побачити закулісся концертів і поспілкуватися з артистами. Досвід у продажах бажаний, але новачків готові навчати.

Ще одна вакансія — медична сестра або асистент стоматолога. Оплата залежить від графіка та навантаження і коливається від 7 000 до 21 000 гривень. Роботодавець шукає спеціаліста з медичною освітою, пунктуальність та охайність є обов’язковими. Зайнятість може бути повною або частковою. Обов’язки включають стерилізацію інструментів, асистування під час процедур та підтримку чистоти обладнання.

Для тих, хто має досвід роботи з матеріалами та уважність до деталей, доступна позиція чоботаря або складальника взуття із зарплатою від 28 000 до 35 000 гривень. Кандидат має вміти працювати з різними видами матеріалів і відповідально виконувати завдання.

Робота для пенсіонерів в Одесі сьогодні охоплює різні сфери: від продажів і обслуговування клієнтів до медицини та ремесел. Це дозволяє літнім людям залишатися соціально активними, отримувати стабільний дохід і вдосконалювати навички навіть на пенсії.

