Работа для пенсионеров в Одессе становится все более доступной для пожилых людей, желающих оставаться активными и обеспечивать стабильный доход, сообщает Politeka.

На сайте work.ua собраны актуальные вакансии для людей постарше, предусматривающих официальное трудоустройство и нормированный график.

Среди предложений – менеджер по продажам театральных билетов в концертно-театральном агентстве Exclusive. Кандидат должен общаться с посетителями, помогать выбирать события и вести учет продаж. Заработная плата составляет от 25000 до 30000 гривен, предусмотренные премии. Рабочий график – с 10:00 до 18:00, выходные – суббота и воскресенье. Организация предлагает дружескую атмосферу, возможность профессионального развития и даже шанс увидеть закулисье концертов и пообщаться с артистами. Опыт в продажах желателен, но новичков готовы учить.

Еще одна вакансия – медицинская сестра или ассистент стоматолога. Оплата зависит от графика и погрузки и колеблется от 7 000 до 21 000 гривен. Работодатель ищет специалиста с медицинским образованием, пунктуальность и аккуратность обязательны. Занятость может быть полной или частичной. Обязанности включают в себя стерилизацию инструментов, ассистирование во время процедур и поддержание чистоты оборудования.

Для имеющих опыт работы с материалами и внимательность к деталям доступна позиция сапожника или сборщика обуви с зарплатой от 28 000 до 35 000 гривен. Кандидат должен уметь работать с разными видами материалов и ответственно выполнять задания.

Работа для пенсионеров в Одессе сегодня охватывает разные сферы: от продаж и обслуживания клиентов до медицины и ремесел. Это позволяет пожилым людям оставаться социально активными, получать стабильный доход и усовершенствовать навыки даже на пенсии.

