Центр гуманітарної допомоги «Гостинна хата» в Одесі продовжує надавати безкоштовні продукти та гігієнічні набори для ВПО, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації.

Отримання допомоги здійснюється у порядку черги, а пріоритет надається тим, хто нещодавно оформив довідку ВПО. Відлік терміну надання підтримки ведеться саме від дати реєстрації.

Для новоприбулих переселенців передбачено можливість отримувати продуктові набори один раз на місяць протягом перших трьох місяців після прибуття в Одесу.

Окрім цього, продовольчу допомогу один раз на два місяці можуть отримати такі категорії громадян:

матері або батьки, які самостійно виховують дітей (за наявності відповідної довідки);

родини з вагітними жінками;

пенсіонери віком від 70 років, які проживають самостійно;

родини, де обидва пенсіонери старші 70 років;

самотні люди з інвалідністю I та II групи;

багатодітні сім’ї, у складі яких троє і більше неповнолітніх дітей.

Водночас інші переселенці, чиї громади мають офіційні представництва в Одесі, наразі не можуть отримати продуктові набори в цьому центрі. Для них залишається доступною інша гуманітарна підтримка. Центр повідомляє, що робота з налагодження співпраці з громадами триває, і після встановлення контактів перелік доступних програм буде розширено.

Додатково слід зазначити:

дитяче харчування видається один раз на місяць;

інші види гуманітарної допомоги — дитячі та дорослі підгузки, засоби гігієни, медикаменти, медичне обладнання — надаються всім ВПО, які цього потребують, незалежно від дати переселення.

Центр наголошує, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі призначені виключно для внутрішньо переміщених осіб із регіонів, де тривають активні бойові дії, та які були зареєстровані як переселенці у період з 2022 по 2025 рік.

