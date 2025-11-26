Центр отмечает, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предназначены исключительно для внутренне перемещенных лиц из регионов, где продолжаются активные боевые действия.

Центр гуманитарной помощи «Гостинна хата» в Одессе продолжает предоставлять бесплатные продукты и гигиенические наборы для ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении организации.

Получение помощи осуществляется в порядке очереди, а приоритет предоставляется недавно оформившим справку ВПЛ. Отсчет срока оказания поддержки ведется именно с даты регистрации.

Для вновь прибывших переселенцев предусмотрена возможность получать продуктовые наборы один раз в месяц в течение первых трех месяцев после прибытия в Одессу.

Кроме того, продовольственную помощь один раз в два месяца могут получить следующие категории граждан:

матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей (при наличии соответствующей справки);

семьи с беременными женщинами;

пенсионеры в возрасте от 70 лет, проживающие самостоятельно;

семьи, где оба пенсионера старше 70 лет;

одинокие люди с инвалидностью I и II группы;

многодетные семьи, в составе которых трое и более несовершеннолетних детей.

В то же время другие переселенцы, чьи общины имеют официальные представительства в Одессе, не могут получить продуктовые наборы в этом центре. Для них остается доступна другая гуманитарная поддержка. Центр сообщает, что работа по налаживанию сотрудничества с общинами продолжается, и после установления контактов список доступных программ будет расширен.

Дополнительно следует отметить:

детское питание выдается один раз в месяц;

другие виды гуманитарной помощи — детские и взрослые подгузники, средства гигиены, медикаменты, медицинское оборудование — предоставляются всем нуждающимся ВПЛ, независимо от даты переселения.

Центр отмечает, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предназначены исключительно для внутренне перемещенных лиц из регионов, где продолжаются активные боевые действия, которые были зарегистрированы как переселенцы в период с 2022 по 2025 год.

