Отримати грошову допомогу для ВПО у Миколаївській області зможуть лише окремі категорії населення, які визнані найбільш уразливими в нинішніх умовах.

Переселенці матимуть можливість отримати грошову допомогу для ВПО у Миколаївській області для покриття витрат на житлово-комунальні послуги у зимовий період, пише Politeka.net.

Про запуск відповідної програми повідомив благодійний фонд «Карітас Україна». Йдеться про цільову грошову допомогу, розмір якої для одного домогосподарства становитиме майже 20 тисяч гривень.

Як зазначають організатори, проєкт під назвою «Гуманітарна відповідь на критичні потреби постраждалих від війни людей під час підготовки до зими 2025–2026 років» спрямований на підтримку домогосподарств, які потребують додаткової допомоги для забезпечення тепла та оплати комунальних послуг у складний зимовий сезон. Зокрема, передбачено фінансування на оплату опалення, електроенергії, газопостачання, а також можливість придбати тверде паливо для обігріву осель.

Отримати допомогу зможуть лише окремі категорії населення, які визнані найбільш уразливими в нинішніх умовах. До них належать:

місцеві жителі, які постраждали внаслідок збройної агресії рф;

внутрішньо переміщені особи;

громадяни, які проживають у тимчасових помешканнях та не мають стабільних умов для зимівлі.

Максимальна сума грошової допомоги для ВПО у Миколаївській області становитиме 19,4 тисячі гривень. Ці кошти можна буде спрямувати на оплату комунальних послуг, що безпосередньо стосуються опалення приміщень, або на закупівлю твердого палива.

Окрім фінансової допомоги, передбачена також можливість отримати тверде паливо у фізичному вигляді. Домогосподарствам можуть надати:

7,51 складометра кубічних дров (приблизно 5,26 кубічного метра);

3,44 тонни паливних брикетів.

Цей обсяг забезпечує приблизно 14,37 гігакалорій теплової енергії, чого має вистачити для опалення оселі протягом усього зимового періоду.

Представники фонду наголошують, що підтримка надається у зв’язку з очікуваними ризиками зимового сезону, пов’язаними з можливими пошкодженнями об’єктів критичної інфраструктури. «Карітас Україна» планує продовжувати допомагати громадянам, аби вони могли пройти холодний сезон у більш безпечних та стабільних умовах.

