Получить денежную помощь для ВПЛ в Николаевской области смогут лишь отдельные категории населения, признанные наиболее уязвимыми в нынешних условиях.

Переселенцы смогут получить денежную помощь для ВПЛ в Николаевской области для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги в зимний период, пишет Politeka.net.

О запуске соответствующей программы сообщил благотворительный фонд "Каритас Украина". Речь идет о целевой денежной помощи, размер которой для одного домохозяйства будет составлять почти 20 тысяч гривен.

Как отмечают организаторы, проект под названием «Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме 2025-2026 годов» направлен на поддержку домохозяйств, нуждающихся в дополнительной помощи для обеспечения тепла и оплаты коммунальных услуг в сложный зимний сезон. В частности, предусмотрено финансирование на оплату отопления, электроэнергии, газоснабжения, а также возможность приобрести твердое топливо для обогрева жилья.

Получить помощь могут только отдельные категории населения, которые признаны наиболее уязвимыми в нынешних условиях. К ним относятся:

местные жители, пострадавшие в результате вооруженной агрессии РФ;

внутренне перемещенные лица;

граждане, проживающие во временных помещениях и не имеющие стабильных условий для зимовки.

Максимальная сумма денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области составит 19,4 тысяч гривен. Эти средства можно будет направить на оплату коммунальных услуг, непосредственно касающихся отопления помещений или закупку твердого топлива.

Кроме финансовой помощи, предусмотрена возможность получить твердое топливо в физическом виде. Домохозяйствам могут предоставить:

7,51 складометра кубических дров (приблизительно 5,26 кубического метра);

3,44 тонны топливных брикетов.

Этот объем обеспечивает примерно 14,37 гигакалорий тепловой энергии, чего должно хватить для отопления дома в течение всего зимнего периода.

Представители фонда подчеркивают, что поддержка оказывается в связи с ожидаемыми рисками зимнего сезона, связанными с возможными повреждениями объектов критической инфраструктуры. Каритас Украина планирует продолжать помогать гражданам, чтобы они могли пройти холодный сезон в более безопасных и стабильных условиях.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.