Графік відключення світла в Харківській області на 27 листопада допоможе уникнути аварійних ситуацій.

Графік відключення світла в Харківській області на 27 листопада передбачає тимчасове припинення електропостачання у кількох громадах через планові ремонтні роботи, повідомляють місцеві служби.

Таку інформацію надають на сайті Циркунівської громади.

У Циркунівській громаді електрика буде відсутня з 08:30 до 17:00. Під відключення потраплять будинки на вулицях Соборна, 23-го Серпня, 26 Квітня, Єсеніна, ім. Кібенко, Агрохімічна, Академічна, Благодатна, Василькова, Виноградна, Волошкова, Гризодубова, Зелена, Квітнева, Корогодська, Лісна, Мира, Нагірна, Окружна, Підйомна, Поліська, Полимерагро, Правика, Прип’ятська, Промениста, Родникова, Світанкова, Сковороди, Сонячна, Соснова, Тіниста, Теплична, Трудівник, Фермерська, Центральна, Яблунева, Якубівська, а також проспект Профспілковий, провулки Зелений і Центральний, садівницьке товариство "Трудівник".

У Черкаських Тишках електропостачання буде відсутнє на будинках 1, 1А та 1Б по вулиці Фермерській.

Ремонтні роботи спрямовані на підвищення надійності та стабільності мережі в громаді. Мешканців просять заздалегідь спланувати свої справи та поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Графік відключення світла в Харківській області на 27 листопада допоможе уникнути аварійних ситуацій і забезпечити безперебійну роботу електромереж у подальшому.

Щоб мінімізувати незручності, фахівці радять заздалегідь зарядити мобільні пристрої, підготувати ліхтарики та батарейки, обмежити використання електроприладів у години відключення та спланувати побутові справи на час, коли електрика буде доступною. Такі прості заходи допоможуть зберегти комфорт і безпеку під час робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.