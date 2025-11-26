График отключения света в Харьковской области на 27 ноября предусматривает временное прекращение электроснабжения в нескольких общинах из-за плановых ремонтных работ, сообщают местные службы.

Такую информацию предоставляют на сайте Циркуновской общины .

В Циркуновской общине электричество будет отсутствовать с 08:30 до 17:00. Под отключение попадут дома на улицах Соборная, 23 августа, 26 Апреля, Есенина, им. Кибенко, Агрохимическая, Академическая, Благодатная, Василькова, Виноградная, Волошкова, Гризодубова, Зеленая, Апрельская, Корогодская, Лесная, Мира, Нагорная, Окружная, Подъемная, Полесская, Полимерагро, Правика, Припятская, Лучевая, Сосновая, Родниковая, Тенистая, Тепличная, Трудовник, Фермерская, Центральная, Яблоневая, Якубовская, а также проспект Профсоюзный, переулки Зеленый и Центральный, садоводческое общество "Трудовник".

В Черкасских Тишках электроснабжение будет отсутствовать на домах 1, 1А и 1Б по Фермерской улице.

Ремонтные работы направлены на повышение надежности и стабильности сети. Жителей просят заранее спланировать свои дела и отнестись с пониманием временных неудобств.

График отключения света в Харьковской области на 27 ноября поможет избежать аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойную работу электросетей в дальнейшем.

Чтобы минимизировать неудобства, специалисты советуют заранее зарядить мобильные устройства, подготовить фонарики и батарейки, ограничить использование электроприборов в часы отключения и спланировать бытовые дела на время, когда электричество будет доступно. Такие простые мероприятия помогут сохранить комфорт и безопасность при работе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.