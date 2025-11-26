Дефицит продуктов в Харькове уже создает риски для рынка и может вызвать дальнейший рост цен.

Дефицит продуктов в Харькове уже становится заметным одним из самых популярных овощей среди жителей, сообщает Politeka.net.

Аграрный специалист Николай Соботович отметил, что рынок в этом сезоне демонстрирует значительную ценовую нестабильность из-за комплекса факторов.

Прежде негативно повлияли резкие колебания погоды, что существенно отразились на урожайности капусты. Кроме того, фермеры, реагируя на высокие цены в прошлом году, расширили посевные площади, но столкнулись с проблемами хранения из-за недостаточно развитой инфраструктуры. Эти трудности остаются системными и не решаются годами.

По словам эксперта, значительная часть урожая в этом году не отвечает требованиям длительного хранения. Поэтому объем овощей, который может храниться в течение зимне-весеннего периода без потерь, ограничен. Соответственно, дефицит продуктов в Харькове уже создает риски для рынка и может вызвать дальнейший рост расценок.

Аналитики прогнозируют, что нехватка качественной капусты в ближайшее время приведет к ощутимому удорожанию овоща в зимние и весенние месяцы.

Специалисты отмечают цикличность рынка: высокие цены стимулируют чрезмерное производство, после чего происходит падение стоимости, что снова заставляет аграриев сокращать посевы и формирует очередной скачок цен.

Изменить ситуацию можно только из-за модернизации технологий выращивания и развития инфраструктуры хранения. Строительство новых овощехранилищ позволит поддерживать стабильное предложение в течение года и снизить сезонные колебания.

Жителям советуют заранее планировать закупки и следить за ценами, чтобы избежать нехватки популярного овоща зимой.

