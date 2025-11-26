Першочергове право на отримання тимчасового безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області мають кілька категорій осіб.

Переселенці та члени їхніх родин можуть отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області зі спеціального фонду, який створюють місцеві ради або уповноважені органи, пише Politeka.

Як повідомили у порталі "Дія", переселенцям надають тимчасове житло за місцем їх фактичного проживання, зазвичай на строк до одного року.

Якщо людина або сім’я після завершення цього терміну не має можливості знайти інше помешкання, проживання можуть продовжити. Така процедура дозволяє забезпечити соціально вразливі категорії громадян мінімально необхідними умовами для життя.

Мінімальна норма житлової площі чітко регламентована: на одну особу має припадати не менше 6 квадратних метрів. Рішення про надання житла ухвалюється на основі бальної системи оцінки потреб, яка враховує індивідуальні обставини переселенців.

Особливу увагу приділяють тим, хто належить до пріоритетних груп. Першочергове право на отримання тимчасового безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області мають багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиє житло зруйноване або стало непридатним унаслідок бойових дій.

Щоб стати на облік громадян, які потребують тимчасового проживання, переселенець повинен звернутися до одного з офіційних органів.

Це може бути центр надання адміністративних послуг, виконавчий орган міської чи сільської ради або районна державна адміністрація. Після подання всіх необхідних документів на людину або сім’ю відкривають облікову справу і присвоюють індивідуальний номер, за яким відбувається подальша ідентифікація та супровід.

Для постановки на облік подають такі документи: копії паспортів та підтвердження громадянства, довідка внутрішньо переміщеної особи, документи, що підтверджують родинні зв’язки, копія ідентифікаційного коду, а також папери, які підтверджують право на пріоритет, якщо таке існує. У разі знищення чи пошкодження житла допускається підтвердження цього факту заявою членів сім’ї.

Відмова у взятті на облік можлива лише у двох випадках.

По-перше, якщо переселенець подав неповний пакет документів.

По-друге, якщо подані матеріали містять недостовірні дані. Якщо людина вважає рішення несправедливим або необґрунтованим, вона має право оскаржити його в судовому порядку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців і як може оформити "сьому" виплату.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області: кому в першу чергу нададуть будинок.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з літніх українців може отримати виплати на зиму.