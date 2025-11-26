Первоочередное право на получение временного бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области имеет несколько категорий лиц.

Переселенцы и члены их семей могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области из специального фонда, создаваемого местными советами или уполномоченными органами, пишет Politeka.

Как сообщили в портале "Дия", переселенцам предоставляют временное жилье по месту их фактического проживания обычно на срок до одного года.

Если человек или семья по истечении этого срока не могут найти другой дом, проживание могут продлить. Такая процедура позволяет обеспечить социально уязвимые категории граждан минимально необходимыми условиями для жизни.

Минимальная норма жилой площади четко регламентирована: на одного человека должно приходиться не менее 6 квадратных метров. Решение о предоставлении жилья принимается на основе балльной системы оценки потребностей, учитывающей индивидуальные обстоятельства переселенцев.

Особое внимание уделяется тем, кто принадлежит к приоритетным группам. Первоочередное право на получение временного бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области имеют многодетные, семьи с детьми, беременные женщины, лица, потерявшие трудоспособность, а также пенсионеры, чей дом разрушен или стал непригодным в результате боевых действий.

Чтобы стать на учет граждан, нуждающихся в временном проживании, переселенец должен обратиться в один из официальных органов.

Это может быть центр предоставления административных услуг, исполнительный орган городского совета или районная государственная администрация. После представления всех необходимых документов на человека или семью открывают учетное дело и присваивают индивидуальный номер, по которому следует дальнейшая идентификация и сопровождение.

Для постановки на учет представляют следующие документы: копии паспортов и подтверждения гражданства, справка внутренне перемещенного лица, документы, подтверждающие родственные связи, копия идентификационного кода, а также бумаги, подтверждающие право на приоритет, если такое существует. При уничтожении или повреждении жилья допускается подтверждение этого факта заявлением членов семьи.

Отказ во взятии на учет возможен только в двух случаях.

Во-первых, если переселенец предоставил неполный пакет документов.

Во-вторых, если данные материалы содержат недостоверные данные. Если человек считает решение несправедливым или необоснованным, он имеет право обжаловать его в судебном порядке.

