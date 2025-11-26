Подорожчання продуктів у Чернігівській області вже стало помітним для місцевих жителів та споживачів супермаркетів, повідомляють регіональні огляди цін, повідомляє Politeka.

Зростання вартості торкнеться більшості позицій щоденного кошика, від молочних виробів до овочів та м’яса.

Економічні експерти пояснюють, що підвищення обумовлене комплексом факторів. До основних належать витрати на електроенергію, сезонне зберігання продукції, а також підвищений попит у передсвятковий період. Ці чинники прямо впливають на виробництво та логістику, що відображається на кінцевій вартості товарів.

Яйця виростуть у ціні щонайменше на 10%. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, обмежена пропозиція від домогосподарств та додаткові витрати промислового виробництва на інкубатори та кормову базу формують основу для такого зростання.

Хліб і макаронні вироби підвищаться приблизно на 5%, а у разі тривалих перебоїв з електропостачання – до 10%. Молочна продукція, яка потребує стабільного енергопостачання, теж додасть у ціннику щонайменше 10%.

М’ясо подорожчає на 5–7% через святковий попит і скорочення поголів’я свиней та корів. Особливо відчутним стане зростання розцінок на курятину через підвищення вартості кормів. Соняшникова олія додасть у ціні 10–15% через енергетичні та логістичні витрати виробництва.

Овочі, які наразі коштують на 26–30% менше, ніж минулого року, взимку піднімуться на 10–25%. Додаткове подорожчання очікується навесні через обмежену пропозицію нової продукції та сезонність.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Чернігівській області носить довготривалий характер. Після свят ціни не повернуться до колишніх показників, оскільки обмежене надходження нових товарів на ринок та недостатній імпорт не покривають усі потреби споживачів. Жителям радять ретельно планувати закупівлі та враховувати сезонні коливання вартості.

