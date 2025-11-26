Подорожание продуктов в Черниговской области уже стало заметно для местных жителей и потребителей супермаркетов, сообщают региональные обзоры цен, сообщает Politeka.

Рост стоимости коснется большинства позиций ежедневной корзины, от молочных изделий до овощей и мяса.

Экономические эксперты объясняют, что повышение обусловлено комплексом факторов. К основным относятся расходы на электроэнергию, сезонное хранение продукции, а также повышенный спрос в предпраздничный период. Эти факторы оказывают прямое влияние на производство и логистику, что отражается на конечной стоимости товаров.

Яйца вырастут в цене не менее 10%. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, ограниченное предложение от домохозяйств и дополнительные расходы промышленного производства на инкубаторы и кормовую базу формируют основу такого роста.

Хлеб и макаронные изделия повысятся примерно на 5%, а при длительных перебоях по электроснабжению – до 10%. Молочная продукция, нуждающаяся в стабильном энергоснабжении, тоже прибавит в ценнике не менее 10%.

Мясо подорожает на 5–7% из-за праздничного спроса и сокращения поголовья свиней и коров. Особенно ощутимым станет рост рвсценок на курятину из-за повышения стоимости кормов. Подсолнечное масло прибавит в цене 10–15% из-за энергетических и логистических издержек производства.

Овощи, которые стоят на 26–30% меньше, чем в прошлом году, зимой поднимутся на 10–25%. Дополнительное подорожание ожидается весной из-за ограниченного предложения новой продукции и сезонности.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Черниговской области носит длительный характер. После праздников цены не вернутся к прежним показателям, поскольку ограниченное поступление новых товаров на рынок и недостаточный импорт не покрывают все потребности потребителей. Жителям советуют тщательно планировать закупки и учитывать сезонные колебания стоимости.

