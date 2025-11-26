Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області стало серйозним ударом по бюджетах місцевих родин.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області торкнулося мешканців одного із населених пунктів, повідомляє Politeka.

Так, з червня 2025 року жителям Ізмаїла доводиться платити більше за водопостачання та водовідведення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області офіційно затвердили рішенням №431 від 28 травня виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради.

Місяцем раніше КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" повідомило містян про заплановані зміни. Нові розцінки почали діяти з 1 червня 2025 року.

Тепер за централізоване водопостачання доводиться сплачувати 34,3 гривні за кубічний метр замість 27,5 грн. Це збільшення на 6,8 грн або майже 25%. Водовідведення зросло з 33,4 до 42,3 гривень, тобто на 26,6%.

Для багатоповерхівок холодна вода через внутрішньобудинкові системи подорожчала з 28,1 до 35,1, а водовідведення - з 33,8 до 42,9. Такі цифри відчутно впливають на щомісячні витрати родин.

У Водоканалі пояснюють це подорожчанням електроенергії, матеріалів для обслуговування мереж і зростанням фонду оплати праці. Попередній перегляд розцінок відбувся понад рік тому, в червні 2024 року.

Раніше керівник інформаційного центру "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан повідомив, що після завершення воєнного стану планується ще одне зростання вартості води до 55.44 за кубометр.

За його словами, саме такою є економічно обґрунтована вартість, яка покриває реальні витрати підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відображає загальноукраїнську тенденцію. За рік середнє зростання ціна на ЖКП у країні склало понад 20%.

