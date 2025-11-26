Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области явилось серьезным ударом по бюджетам местных семей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области коснулось жителей одного из населённых пунктов, сообщает Politeka.

Так, с июня 2025 года жителям Измаила приходится платить больше за водоснабжение и водоотвод.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области официально утверждено решением №431 от 28 мая исполнительного комитета Измаильского городского совета.

Месяцем ранее КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" сообщило горожан о запланированных изменениях. Новые цены начали действовать с 1 июня 2025 года.

Теперь за централизованное водоснабжение приходится платить 34,3 гривны за кубический метр вместо 27,5 грн. Это увеличение на 6,8 грн или почти на 25%. Водоотвод вырос с 33,4 до 42,3 гривен, то есть на 26,6%.

Для многоэтажек холодная вода из-за внутридомовых систем подорожала с 28,1 до 35,1, а водоотвод - с 33,8 до 42,9. Такие цифры ощутимо влияют на ежемесячные расходы семей.

В Водоканале объясняют это удорожанием электроэнергии, материалов для обслуживания сетей и ростом фонда оплаты труда. Предварительный пересмотр расценок прошел более года назад, в июне 2024 года.

Ранее руководитель информационного центра "Инфоксводоканала" Сергей Чабан сообщил, что по завершении военного положения планируется еще один рост стоимости воды до 55.44 за кубометр.

По его словам, именно такова экономически обоснованная стоимость, которая покрывает реальные затраты предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отражает общеукраинскую тенденцию. За год средний рост цен на ЖКУ в стране составил более 20%.

