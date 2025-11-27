В Харькове ввели ограничение движения транспорта на улице Григория Сковороды из-за ремонта водопроводной сети, сообщает Politeka.
По информации городского совета, частичное перекрытие участка продолжается от улицы Максимилиановской до Искусств в направлении Жон Мироносиц и будет действительным до 15 декабря.
В Департаменте строительства и путевого хозяйства было уточнено, что работы связаны с реконструкцией водопровода. Движение организовано свободными от ремонтов полосами, поэтому проезд остается возможным, однако водителям следует ожидать частичных осложнений и дополнительных пробок в часы пик.
Городской совет советует планировать маршруты заранее, соблюдать дорожные знаки и обращать внимание на временные ограничения. Такие мероприятия помогут избежать задержек и обеспечить безопасный проезд по городу.
Ограничения движения транспорта в Харькове на улице Сковороды временные и направлены на повышение надежности инфраструктуры и безопасности дорожного движения.
Также мы сообщали о новом графике движения поездов в Харьков.
В Харьковской области с 14 ноября ввели новые изменения в движении пригородных поездов, которые существенно повлияют на график местных и смежных маршрутов. Пассажиров просят внимательно следить за новым графиком движения поездов в областной центр, поскольку часть экспрессов будет прибывать на станции значительно позже или отправляться в другое время, чем раньше.
Одним из ключевых изменений является корректировка движения электрички №7010 по маршруту Ворожба – Харьков. Теперь этот рейс будет прибывать на конечную станцию значительно позже — в 21:54 вместо обычного времени 18:56.
