Графік відключення світла в Полтавській області на 28 листопада складено для безпечного проведення ремонтів та технічного обслуговування.

Графік відключення світла в Полтавській області на 28 листопада зачепить жителів кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Чорнухинська територіадбна громада та Оржицька селищна рада.

Планові перерви в електропостачанні пов’язані з технічним обслуговуванням та ремонтом мереж АТ «Полтаваобленерго».

У селі Пізники знеструмлення заплановане з 08:00 до 16:30. Без електрики залишаться мешканці вулиць Г.С. Сковороди та Кооперативна. Роботи проводять у межах річної програми капітальних ремонтів.

У смт Чорнухи тимчасове припинення подачі струму очікується з 08:00 до 15:15. Відключення охопить вулиці Котляревського та Мележика. Тут роботи стосуються технічного обслуговування ліній електропередач, окрім розчищення трас.

Село Гайки залишиться без світла з 08:00 до 16:30 на вулиці Центральній. Планові ремонтні заходи проводяться за річною програмою ОСР.

У селі Олександрівка перерви в електропостачанні триватимуть з 08:00 до 16:30. Без струму залишаться мешканці вулиць Центральна та Кільцева. Роботи виконують відповідно до інвестиційної програми ОСР та за підтримки місцевої ради.

Також мешканцям селища Оржиця варто підготуватися до знеструмлень на вул. Незалежності та Центральній. Роботи проводитимуть упродовж дня, тому графік варто враховувати при плануванні домашніх справ.

