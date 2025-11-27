График отключения света в Полтавской области на 28 ноября составлен для безопасного ремонта и технического обслуживания.

График отключения света в Полтавской области на 28 ноября коснется жителей нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Чернухинская территориальная община и Оржицкий поселковый совет.

Плановые перерывы в электроснабжении связаны с техническим обслуживанием и ремонтом сетей ОАО «Полтаваоблэнерго».

В селе Позники обесточивание запланировано с 08:00 до 16:30. Без электричества останутся жители улиц Г.С. Сковорода и Кооперативная. Работы проводятся в рамках годовой программы капитальных ремонтов.

В пгт Чернухи временное прекращение подачи тока ожидается с 08:00 до 15:15. Отключение охватит улицы Котляревского и Мележика. Здесь работы касаются технического обслуживания линий электропередач, кроме расчистки трасс.

Село Гайки останется без света с 08:00 до 16:30 по улице Центральной. Плановые ремонтные мероприятия производятся по годовой программе ОСР.

В селе Александровка перерывы в электроснабжении продлятся с 08:00 до 16:30. Без тока останутся жители улиц Центральная и Кольцевая. Работы выполняются в соответствии с инвестиционной программой ОСР и при поддержке местного совета.

Также жителям поселка Оржица следует подготовиться к обесточиваниям на ул. Независимости и Центральной. Работы будут проводить в течение дня, поэтому график следует учитывать при планировании домашних дел.

Напомним, что график отключения света в Полтавской области на 28 ноября составлен для безопасного проведения ремонтов и технического обслуживания. Украинцам советуют заранее запастись необходимыми приборами и ресурсами во избежание неудобств в течение дня.

