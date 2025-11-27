Детальний графік відключення світла в Житомирській області на 28 листопада можна переглянути на офіційних ресурсах.

Графік відключення світла в Житомирській області на 28 листопада передбачає планові та ремонтні роботи в кількох районах, що спричинить тимчасові перебої електропостачання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Житомиробленерго.

В Андрушівському районі без світла залишаться мешканці таких адрес:

вул. Максима Рильського 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28;

вул. Ботанічна 15;

вул. Героїв Чорнобиля 1, 3;

вул. Максима Рильського 3, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 5, 7;

вул. Леоніда Каденюка 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73.

У Бердичівському районі планові відключення охоплять:

вул. Зоряна 1, 10–29, 29Б, 30, 3А, 33А, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39А, 40, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 44А, 45, 46, 47, 47А, 48, 48А, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66;

вул. Автомобільна 47, 47А, 49, 51;

вул. Гостинна 25А, 27–32, 31А, 34, 36А, 37, 40–44, 43А, 46–52, 54–58, 60–72;

пров. Богданівський;

вул. Левадна 2А;

вул. Одеська 51;

вул. Польова 1–39, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 18/27, 30–39А;

вул. Трудова 16, 26, 28, 29, 30;

вул. Богданівська 94Б;

вул. Гостинна 100–120, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/21, 63, 65, 67, 69, 73–90;

Вимкнення відбудеться з 09:00 до 17:00. Причиною є розчистка траси та планові ремонтні роботи на електромережах.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових перебоїв, використовувати альтернативні джерела живлення та освітлення. Графік відключення світла в Житомирській області на 28 листопада можна переглянути на сайтах енергопостачальної компанії та місцевих адміністрацій.

