Подробный график отключения света в Житомирской области на 28 ноября можно посмотреть на официальных ресурсах.

График отключения света в Житомирской области на 28 ноября предусматривает плановые и ремонтные работы в нескольких районах, что повлечет за собой временные перебои электроснабжения, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Житомироблэнерго .

В Андрушевском районе без света останутся жители следующих адресов:

ул. Максима Рыльского 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28;

ул. Ботаническая 15;

ул. Героев Чернобыля 1, 3;

ул. Максима Рыльского 3, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 5, 7;

ул. Леонида Каденюка 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22 29, 30, 31, 31а, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 55 61, 63, 67, 69, 71, 73.

В Бердичевском районе плановые отключения охватят:

ул. Звездная 1, 10–29, 29Б, 30, 3А, 33А, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39А, 40, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 44 47А, 48, 48А, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66;

ул. Автомобильная 47, 47А, 49, 51;

ул. Гостеприимная 25А, 27–32, 31А, 34, 36А, 37, 40–44, 43А, 46–52, 54–58, 60–72;

пров. Богдановский;

ул. Левадно 2А;

ул. Одесская 51;

ул. Полевая 1–39, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 18/27, 30–39А;

ул. Трудовая 16, 26, 28, 29, 30;

ул. Богдановская 94Б;

ул. Гостеприимная 100–120, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/21, 63, 65, 67, 69, 73–90;

Выключение произойдет с 09:00 до 17:00. Причиной расчистка трассы и плановые ремонтные работы на электросетях.

Жителям советуют заранее подготовиться к временным перебоям, использовать альтернативные источники питания и освещения. График отключения света в Житомирской области на 28 ноября можно посмотреть на сайтах энергоснабжающей компании и местных администраций.

