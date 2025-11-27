Підвищення тарифів на воду у Рівненській області пов’язане з необхідністю покрити витрати на енергію, сировину та підтримку інженерних мереж.

Підвищення тарифів на воду у Рівненській області затвердив виконком Острозької міської ради, про що повідомило місцеве комунальне підприємство, передає Politeka.

Нові розцінки почали діяти для українців уже з 1 листопада 2025 року.

За інформацією місцевого «Водоканалу», вартість кубометра становить 35,57 грн, а відведення — 61,45 грн. Разом сума сягає 97,02 грн за використаний обсяг. З початку 2026 року очікується чергове коригування: подача зросте до 36,42 грн, а відведення — до 63,30 грн. Загальна сума складе 99,72 грн, додатково запроваджено абонентську оплату 24,07 на місяць.

У міській раді пояснюють, що підвищення тарифів на воду у Рівненській області пов’язане з необхідністю покрити витрати на енергію, сировину та підтримку інженерних мереж. Мешканцям рекомендують враховувати оновлені ціни під час планування витрат на наступний рік. Підприємство наголошує, що коригування потрібне для стабільної роботи системи та гарантування якості послуг.

Паралельно регіон стикається зі зростанням вартості перевезень. У низці маршрутів, зокрема у Здолбунівському та Шпанівському напрямках, нові розцінки діють з 8 листопада. У Рівненському районі зміни торкнулися Тучина, Заборолі, Олександрії, Любомирки та Кам’яної Гори.

Перевізники пояснюють, що здорожчання пов’язане з паливом, техоглядами, страховими полісами й оплатою автостанційних сервісів. Водночас через зменшення кількості пасажирів приблизно на половину зросло навантаження на витрати підприємств, що також вплинуло на кінцеву ціну поїздок.

