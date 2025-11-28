Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Днепре связано с сезонными факторами, повышением логистических затрат и колебанием поставок.

Подорожание продуктов в Днепре в ноябре 2025 уже заметно влияет на расходы жителей города, сообщает Politeka.

Средние цены на крупы, молочные изделия и овощи продолжают расти, заставляя семьи более тщательно планировать покупки.

Наибольший рост отмечен в стоимости гречихи. Килограмм крупы сейчас стоит в среднем 41,97 гривны. В супермаркете Auchan его предлагают за 34,90, а в Megamarket – за 54,80. По сравнению с октябрем средняя цена выросла примерно на одну гривну, что ощутимо для многих домохозяйств.

Молочные продукты тоже стали дороже. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продают в среднем по 38,13 грн, тогда как в прошлом месяце их стоимость составила 36,14 грн. У Metro и Novus продукт стоит 37,99, у Megamarket – 38,40.

Среди овощей больше всего подорожали огурцы. Средняя цена килограмма достигла 121,05 гривны, что на 27,56 больше по сравнению с октябрем. Самые дешевые огурцы у Metro продают за 83,10 грн, а самые дорогие – у Novus по 159 гривен. Диапазон колебаний стоимости составляет от 93,49 до 144,45 грн.

Эксперты объясняют, что удорожание продуктов в Днепре связано с сезонными факторами, повышением логистических затрат и колебанием поставок. Потребителям советуют сравнивать расценки в разных магазинах, пользоваться акциями и планировать закупки заранее.

В итоге, рост стоимости основных товаров уже ощутимо влияет на семейный бюджет, а стабилизации цен в ближайшие недели не ожидают. Жителям города следует готовиться к дальнейшим колебаниям и искать выгодные предложения на рынке.

