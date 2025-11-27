Специалисты ДТЭК предупредили жителей Киевской области о дополнительных графиках отключения света на пятницу, 28 ноября 2025 года.

Объявлены новые локальные графики отключения света в Киевской области на 28 ноября, связанные с проведением профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, в Киевской области дополнительные графики отключения света 28 ноября 2025 года будут применять в пределах Обуховской городской территориальной общины. Ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00 в следующих населенных пунктах:

Деревяна;

Гусачевка (улицы Защитников Украины, Казацкая Дорога, Добрый Путь, Лесная Песня, Победы Украины, Славы, Леси Украинки, Тараса Шевченко, пер. Славы, Лесной);

Григоровка (ул. Верхние Солонцы, Нижние Солонцы, Вишневая, Вити Коробко, Героев Майдана, Заводская, Леси Украинки, Мира, Молодежная, Соборная, пер. Героев Майдана).

Также, по данным ДТЭК, графики отключения света в Киевской области 28 ноября коснутся Немишаевской поселковой территориальной общины, сообщает Politeka. Обесточение там произойдет с 8:30 до 18:00 в поселке Клавдиево-Тарасово для домов по улицам Варшавская, Ворошилова, Свободы, Майская и пер. Севастопольский.

Кроме того, в пятницу дополнительные обесточения также будут проходить в Бучанской общине. С 8:00 до 16:00 без электроэнергии останутся жители Бучи (ул. Киево-Мироцкая) и Мироцкого (Радужная), а с 8:30 до 19:00 – Блиставица (Полесская, 1) и Бабинцы (Ивана Франко, 1).

