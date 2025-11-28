Такой дефицит продуктов в Одесской области создает риски нехватки рынка и может спровоцировать дальнейшее повышение цен.

Дефицит продуктов в Одесской области уже заметен на популярном овоще, широко используемом в домашней кухне, сообщают эксперты, сообщает Politeka.

По словам аграрного специалиста Николая Соботовича, рынок в этом сезоне демонстрирует высокую нестабильность цен из-за нескольких одновременных факторов. Прежде всего, это резкие изменения погодных условий, которые негативно повлияли на урожайность капусты.

Дополнительно фермеры, реагируя на высокие расценки в прошлом году, расширили посевные площади, но столкнулись с проблемами хранения из-за слабой инфраструктуры. Значительная часть урожая не соответствует стандартам длительного хранения, поэтому объем продукции, способной сохранять товарный вид до весны, ограничен.

Такой дефицит продуктов в Одесской области создает риски нехватки рынка и может спровоцировать дальнейшее повышение цен в зимний и весенний периоды. Аналитики прогнозируют, что нехватка качественной капусты приведет к ощутимому удорожанию овоща.

Рынок капусты носит циклический характер: высокие расценки стимулируют фермеров наращивать производство, что в следующем сезоне снижает стоимость. В то же время периоды низких доходов заставляют сокращать посевы, и рынок снова переживает повышение цен.

Специалисты отмечают, что стабилизацию обеспечит модернизация технологий выращивания и активное развитие овощехранилищ. Это позволит поддерживать постоянный объем продукции в течение года и снизить сезонные колебания на рынке.

Местным жителям советуют планировать закупки заранее и следить за динамикой цен во избежание нехватки популярного овоща в пиковый период.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: переселенцам начали выплачивать "седьмую" выплату, при каких условиях доступна.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: украинцам раздают выплаты, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кому из переселенцев доступно убежище.