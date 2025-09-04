Весенние и летние погодные условия в этом году оказались неблагоприятными для многих культур, поэтому возможны дефициты продуктов в Одесской области.

Рассказываем, что об этом известно.

Нынешний аграрный сезон оказался непростым: сложные погодные условия, затяжные холода и другие вызовы подвергли угрозу стабильность урожая. В результате уже сейчас звучат прогнозы о возможном дефиците продуктов в Одесской области и других регионах на внутреннем рынке.

Украинские овощи уступят место импортному

Весенние и летние погодные условия в этом году оказались неблагоприятными для многих культур. Многие фермеры вместо ожидаемой прибыли вынуждены считать убытки. Поэтому украинские потребители практически не почувствовали традиционного сезонного удешевления овощей и фруктов. Их количество на внутреннем рынке ограничено, и, по прогнозам, даже на зиму заготовленных объемов может оказаться меньше обычного.

В таких условиях неизбежно выглядит повышение стоимости свежей продукции. Вопрос лишь в том, насколько значительным он будет. По мнению экспертов, удержать рынок от резких колебаний сможет импортировать.

Экономист Эдуард Каражия объясняет: «В зависимости от импорта действительно может возрасти. Но это не отрицательное явление. Напротив, при меньшем урожае именно импорт станет предохранителем, что позволит насытить рынок. Если иностранные товары не будут поступать, цены на украинскую продукцию слетят еще выше из-за отсутствия конкуренции. Чем больше будет импортных продуктов, тем меньше причин у отечественных производителей для повышения цен».

Урожай зерновых и экспорт

Несмотря на трудности с овощами и фруктами, украинцам не придется беспокоиться из-за дефицита в Одесской области: хлеба или круп. Производство зерновых культур в стране в несколько раз превышает потребности внутреннего рынка, поэтому продовольственная безопасность в этом направлении гарантирована.

Впрочем, ситуация с экспортом зерна имеет свои особенности. Хотя именно фермеры выращивают основной объем продукции, они получают небольшую долю от общей прибыли. Основная финансовая выгода достается компаниям-трейдерам и логистическим структурам, организующим поставки за границу. Часто доходы от экспорта проходят через другие страны или оффшорные зоны и не полностью возвращаются в Украину. Это создает дополнительные вызовы для отечественных аграриев, которые, несмотря на тяжелый труд, остаются в менее выгодном положении.

Источник: 112.ua

