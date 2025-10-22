По соображениям безопасности будет введен новый график поездов в Кривом Роге, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в пресс-службе "Приднепровской железной дороги".

Железная дорога временно скорректировала расписание и объемы движения на участках Кривой Рог – Никополь и Никополь – Кривой Рог.

Коррективы связаны со сложной ситуацией в регионе и необходимостью обеспечения безопасности пассажиров. С 21 октября 2025 г. прекращает курсирование пригородный поезд №6473 Никополь – Кривой Рог. На следующий день, 22 октября, отменяется рейс №6472 Кривой Рог – Никополь. Такое решение ограничит транспортное сообщение между двумя городами, поэтому пассажирам рекомендуют заранее планировать альтернативные варианты поездок или обращаться в автостанции для уточнения возможных маршрутов.

Дополнительно с 21 октября отменены поезда №6112 Чаплино – Демурино и №6123 Демурине – Чаплино. Также меняются маршруты отдельных рейсов: №6122 Днепр – Демурино теперь будет курсировать только до этой станции (ранее – до Просяной), а №6135 Демурино – Синельниково-1 будет отправляться в 19:56. С 23 октября поезд №6130 Днепр – Чаплино заменит маршрут Днепр – Демурино, а 24 октября рейс №6109 Чаплино – Днепр будет курсировать вместо направления Демурино – Днепр.

Жителей призывают следить за обновлением на официальных ресурсах «Укрзализныци» или обращаться в кассы. При необходимости можно воспользоваться автобусами или другими средствами передвижения. Изменения, предусмотренные новым графиком поездов в Кривом Роге, будут временно действовать для обеспечения безопасной перевозки украинских граждан.

