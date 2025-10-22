З міркувань безпеки буде введено новий графік поїздів у Кривому Розі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у пресслужбі "Придніпровської залізниці".

Залізниця тимчасово скоригувала розклад та обсяги руху на ділянках Кривий Ріг – Нікополь і Нікополь – Кривий Ріг.

Корективи пов’язані зі складною ситуацією в регіоні та необхідністю гарантувати безпеку пасажирів. З 21 жовтня 2025 року припиняє курсування приміський поїзд №6473 Нікополь – Кривий Ріг. Наступного дня, 22 жовтня, скасовується рейс №6472 Кривий Ріг – Нікополь. Таке рішення обмежить транспортне сполучення між двома містами, тому пасажирам рекомендують заздалегідь планувати альтернативні варіанти поїздок або звертатися до автостанцій для уточнення можливих маршрутів.

Додатково з 21 жовтня скасовано поїзди №6112 Чаплине – Демурине та №6123 Демурине – Чаплине. Також змінюються маршрути окремих рейсів: №6122 Дніпро – Демурине тепер курсуватиме лише до цієї станції (раніше – до Просяної), а №6135 Демурине – Синельникове-1 відправлятиметься о 19:56. З 23 жовтня поїзд №6130 Дніпро – Чаплине замінить маршрут Дніпро – Демурине, а 24 жовтня рейс №6109 Чаплине – Дніпро курсуватиме замість напрямку Демурине – Дніпро.

Жителів закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах «Укрзалізниці» або звертатися до кас. У разі необхідності можна скористатися автобусами чи іншими засобами пересування. Зміни, передбачені новим графіком поїздів у Кривому Розі, діятимуть тимчасово задля забезпечення безпечного перевезення українських громадян.

