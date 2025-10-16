Ймовірний дефіцит продуктів у Кривому Розі викликає хвилювання у місцевих мешканців, адже це вдарить безпосередньо по гаманцях.

Перші осінні заморозки вже пройшлися у кількох регіонах і вони створюють ризик того, що дефіцит продуктів у Кривому Розі може стати цілком реальною проблемою, повідомляє Politeka.

Експерти зазначають, що особливо вразливими є багаторічні рослини та пізні овочі, які ще залишилися на городах. Це може призвести до того, що врожай наступного року буде нижчим, а деякі продукти у Кривому Розі будуть в дефіциті.

Нічні та ранкові заморозки охопили центральні, північні, східні регіони та Волинь. Голова громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимир Печко пояснив, що саме перші холоди можуть серйозно вплинути на врожай.

За його словами, якщо фермери не встигли прибрати помідори або огірки, вони постраждають від морозу. Буряк, який дозріває пізно, може промерзнути навіть під землею. Через це не варто виключати ймовірність дефіциту продуктів у Кривому Розі.

Експерт додає, що найбільше від холоду страждають багаторічні рослини. Восени процеси росту ще не завершені і формування нових пагонів триває. Якщо приморозки будуть сильними, ці пагони першими постраждають.

Фруктові дерева та виноград особливо чутливі до таких погодних коливань. Весняні заморозки ще більш небезпечні, адже припадають на період цвітіння. Дерева черешні, абрикоса, персика ризикують втратити квіти, що істотно вплине на кількість готових плодів.

Овочі також можуть постраждати, але тут мова йде здебільшого про зіпсовані плоди, або їхній товарний вигляд.

