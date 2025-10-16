Вероятный дефицит продуктов в Кривом Роге вызывает волнение у местных жителей, это ударит непосредственно по кошелькам.

Первые осенние заморозки уже прошлись в нескольких регионах и создают риск того, что дефицит продуктов в Кривом Роге может стать вполне реальной проблемой, сообщает Politeka.

Эксперты отмечают, что особенно уязвимы многолетние растения и поздние овощи, которые еще остались на огородах. Это может привести к тому, что урожай в следующем году будет ниже, а некоторые продукты в Кривом Роге будут в дефиците.

Ночные и утренние заморозки охватили центральные, северные, восточные регионы и Волынь. Глава общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко объяснил, что именно первые холода могут серьезно повлиять на урожай.

По его словам, если фермеры не успели убрать помидоры или огурцы, они пострадают от мороза. Свекла, которая созревает поздно, может промерзнуть даже под землей. Поэтому не стоит исключать вероятность дефицита продуктов в Кривом Роге.

Эксперт добавляет, что больше всего от холода страдают многолетние растения. Осенью процессы роста еще не завершены и формирование новых побегов продолжается. Если заморозки будут сильными, эти побеги первыми пострадают.

Фруктовые деревья и виноград особенно чувствительны к погодным колебаниям. Весенние заморозки еще опаснее, ведь приходятся на период цветения. Деревья черешни, абрикоса, персика рискуют потерять цветы, что существенно повлияет на количество готовых плодов.

Овощи также могут пострадать, но здесь речь идет в основном об испорченных плодах или их товарном виде.

