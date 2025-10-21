Вид допомоги залишається традиційним, кожен отримувач одержує безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі можна отримати завдяки роботі волонтерів гуманітарного центру «Вільні разом», пише Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організації в Телеграм-каналі.

Гуманітарна допомога надаватиметься внутрішньо переміщеним особам, які ще жодного разу не отримували підтримку або робили це не пізніше серпня 2025 року включно. Така ініціатива спрямована на забезпечення базових потреб найбільш уразливих категорій громадян, які постраждали від війни та змушені були залишити свої домівки.

Організатори наголошують, що щоденний прийом заявників має обмеження — не більше 150 родин на день. Це зроблено для того, щоб уникнути надмірного скупчення людей, забезпечити порядок під час видачі допомоги та надати змогу всім охочим отримати необхідну підтримку в комфортних умовах.

Надання гуманітарної допомоги здійснюється виключно особисто тій людині, яка подала заявку. Представлення інтересів інших осіб або отримання допомоги від їхнього імені без особистої присутності не допускається. Такий підхід дозволяє уникнути зловживань та гарантує справедливий розподіл ресурсів.

Вид допомоги залишається традиційним — кожен отримувач одержує безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі, що містить основні продукти харчування першої необхідності.

Для уточнення інформації та отримання консультацій можна звертатися за телефоном гарячої лінії, що вказана у повідомленні.

Організатори запевняють, що набори є в наявності у достатній кількості, тому просять громадян не створювати великі черги та не піддаватися ажіотажу.

Режим роботи пункту видачі гуманітарної допомоги — з 9:00 до 16:00. У цей же період працює й гаряча лінія. Вихідними днями залишаються субота та неділя.

