Обмеження руху траснпорту створять тимчасові неручності для місцевих мешканців та гостей Дніпра, тому розповідаємо деталі.

У Дніпрі триватиме масштабне обмеження руху транспорту на через ремонт мережі зливової каналізації, повідомляє Politeka.

Як інформують в Телеграм-каналі Патрульної поліції, обмеження руху траснпорту в Дніпрі запровадили на вулиці Івана Нечуя-Левицького.

На період з 18 жовтня по 25 грудня на даній ділянці введено обмеження руху траснпорту в Дніпрі. Роботи охоплюють відрізок від вулиці Заплавної до Саперної.

Міська рада вже офіційно підписала відповідний документ, тому на цей час проїзд вулицею перекрито повністю. Для водіїв облаштують тимчасовий об’їзд по одній смузі в кожному напрямку, що може призвести до затримок і додаткового навантаження на суміжні вулиці.

Для забезпечення безпеки на периметрі зони робіт встановлять огорожу, а після завершення всіх робіт її демонтують, відновлять асфальтове покриття та приведуть територію до ладу.

Ці заходи виконуватиме департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути та враховувати можливі зміни у пересуванні містом.

Окрім того, заборони на пересування діють і на інших ділянках. Зокрема, на вулицях Олександра Кошиця та Словацькій планується звуження проїзної частини та тротуарів для будівництва кабельної лінії.

Роботи триватимуть із 21 жовтня до 20 листопада. По периметру ділянок встановлять огорожі з сигнальним освітленням і тимчасові дорожні знаки. Пішоходам організують безпечний прохід, а для автотранспорту передбачать схему об’їзду.

