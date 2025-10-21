В Днепре будет продолжаться масштабное ограничение движения транспорта на ремонт сети ливневой канализации, сообщает Politeka.

Как информируют в Телеграмм-канале Патрульной полиции, ограничение движения транспорта в Днепре было введено на улице Ивана Нечуя-Левицкого.

В период с 18 октября по 25 декабря на данном участке введено ограничение движения транспорта в Днепре. Работы охватывают отрезок от Заплавной улицы до Саперной.

Городской совет уже официально подписал соответствующий документ, поэтому в настоящее время проезд по улице перекрыт полностью. Для водителей обустроят временный объезд по одной полосе в каждом направлении, что может привести к задержкам и дополнительной погрузке на смежные улицы.

Для обеспечения безопасности на периметре зоны работ установят ограждение, а после завершения всех работ его демонтируют, восстановят асфальтовое покрытие и приведут территорию в строй.

Эти мероприятия будет выполняться департаментом благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета. Водителям советуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в передвижении по городу.

Кроме того, запреты на передвижение действуют и на других участках. На улицах Александра Кошица и Словацкой планируется сужение проезжей части и тротуаров для строительства кабельной линии.

Работы будут продолжаться с 21 октября по 20 ноября. По периметру участков установят заборы с сигнальным освещением и временные дорожные знаки. Пешеходам организуют безопасный проход, а для автотранспорта предусмотрена схема объезда.

