Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області змусило місцевих мешканців віддавати ще більше грошей, щоб оплатити рахунки.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стає наслідком зростання цін на енергоносії та економічної необхідності забезпечити підприємство ресурсами, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сайті "Лубнитеплоенерго", підвищення тарифів на опалення в Полтавській області відбулося з 1 жовтня 2025 року. Зміни зачепили різні категорії споживачів, від населення до бюджетних установ та інших організацій.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області в Лубнах та Пирятині відображає реальний стан економіки та зміну вартості виробництва, транспортування і постачання теплової енергії.

Попередні розцінки були встановлені ще у серпні 2024 року і враховували лише частину витрат на обслуговування теплопунктів. До зростання відшкодування витрат складало близько 76%, що зробило перегляд цін неминучим.

Фахівці «Лубнитеплоенерго» провели детальні розрахунки і врахували зростання вартості природного газу. Для населення блакитне паливо коштує близько 6 183,33 грн за тисячу кубометрів, а для бюджетних установ та інших споживачів - 13 658,33.

До цього додаються витрати на транспортування та розподіл газу, що також впливає на собівартість теплової енергії.

Середня ціна електроенергії за останні 6 місяців перевищила 8 гривень за кіловат-годину, що на 192% більше для населення і на 25% більше для установ.

Також ріст розцінок на послуги водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині впливає на формування кінцевої вартості теплової енергії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: названо адресу, де можна знайти підтримку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.