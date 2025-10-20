Початок опалювального сезону 2025 в Київській області забезпечить стабільну подачу тепла для всіх категорій споживачів.

Початок опалювального сезону 2025 в Київській області офіційно розпочинається у Фастові та Білоцерківській громаді, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради видав розпорядження №198-од від 2 жовтня 2025 року, враховуючи різке зниження середньодобової температури та звернення медичних закладів про низькі показники тепла у пологовому, педіатричному відділеннях і операційних. Тепло подається для всіх категорій споживачів громади.

Керівники теплопостачальних організацій повинні забезпечити подачу теплової енергії до всіх об’єктів, а КП ФМР «Фастівводоканал» – заповнення систем холодною водою. Фастівська дільниця Васильківського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» гарантує постачання газу для виробників тепла. Балансоутримувачі закладів контролюють температурний режим відповідно до діючих норм, а начальник управління освіти організовує присутність відповідальних працівників у школах та дитсадках під час запуску опалення.

Місто вже підготувало всі житлові будинки, заклади соціальної сфери, посилено захист котелень і теплових станцій, сформовано резерв палива та передбачено альтернативні джерела енергії. З 6 жовтня почалося заповнення внутрішньобудинкових систем опалення холодною водою, мешканців закликають завершити ремонтні роботи в квартирах – заміну батарей, рушникосушок чи труб.

У Білоцерківській громаді тепловий період для соціальних закладів стартував раніше – медичні установи, дитсадки, школи та спортивні заклади вже отримують тепло. Житловий фонд підключатимуть пізніше, орієнтуючись на кліматичні умови: тепло вмикатиметься, якщо середньодобова температура протягом трьох днів поспіль буде +8°C або нижче. Підключення здійснюється лише після наявності актів готовності до опалювального періоду.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Київській області забезпечить стабільну подачу тепла для всіх категорій споживачів та комфорт у медичних, освітніх і соціальних закладах громади.

