Ремонтні роботи на колії є плановими та спрямовані на підвищення безпеки, тому й ввожиться новий графік руху поїздів в Києві.

Новий графік руху поїздів в Києві буде діяти декідбка днів, проте українцім, що користуються електричками, варто знати про всі зміни, пише Politeka.net.

Про це попередили у Kyiv City Express.

10 та 11 жовтня у столиці відбудуться тимчасові зміни у роботі міської електрички Kyiv City Express. Через проведення ремонтних робіт на ділянці між станціями Святошин та Почайна частина вечірніх рейсів буде тимчасово скасована.

Новий графік руху поїздів в Києві передбачає скасування важливих експресів. Йдеться про те, що упродовж двох днів не курсуватимуть наступні поїзди:

рейс А20 за маршрутом Святошин — Почайна, запланований на 19:39–20:02;

рейс А22 за тим самим маршрутом, який мав вирушати о 20:39 та прибувати о 21:02;

рейс Б25 за маршрутом Почайна — Святошин із відправленням о 20:57 та прибуттям о 21:20;

ще один рейс Б25, що мав вирушати з Почайни о 21:57 та прибувати на станцію Святошин о 22:20.

Ремонтні роботи на колії є плановими та спрямовані на підвищення безпеки та комфорту пасажирських перевезень. У компанії зазначають, що після завершення технічних робіт рух міських електричок буде повністю відновлено, і поїзди курсуватимуть згідно з чинним графіком.

Варто також зазначити, що 11-12 жовтня частково обмежать рух транспорту у зв'язку із проведенням Київського марафону Незламності. Про це повідомили організатори.

Графік перекриття вулиць 11 числа:

вул. Труханівська - з 10:30 до 18:30.

Графік перекриття вулиць 12 числа:

вул. Труханівська - з 8:15 до 15:30;

обмеження руху на Північному мосту двома правими смугами (в напрямку з Троєщини на Оболонь) - з 8:30 до 14:30;

обмеження руху на Північному мосту двома правими смугами (в напрямку з Троєщини на Оболонь) - з 8:30 до 14:30; просп. Володимира Івасюка (від Північного мосту до буд. 2ГК2) - з 8:30 до 14:00;

Оболонська набережна - з 8:30 до 14:00;

вул. Прирічна (від буд. № 9 до Оболонського острова) - з 8:30 до 14:00;

провулок на Оболонській набережній між будинками № 1 і № 2 - з 8:30 до 14:00.

