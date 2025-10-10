Ремонтные работы на путях плановые и направлены на повышение безопасности, поэтому и вводится новый график движения поездов в Киеве.

Новый график движения поездов в Киеве будет действовать несколько дней, однако украинцам, пользующимся электричками, следует знать обо всех изменениях, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в Kyiv City Express.

10 и 11 октября в столице произойдет временное изменение в работе городской электрички Kyiv City Express. Из-за проведения ремонтных работ на участке между станциями Святошино и Почайная часть вечерних рейсов будет временно отменена.

Новый график движения поездов в Киеве предусматривает отмену важных экспрессов. Речь идет о том, что в течение двух дней не будут курсировать следующие поезда:

рейс А20 по маршруту Святошино - Почайна, запланированный на 19:39–20:02;

рейс А22 по тому же маршруту, который должен был отправляться в 20:39 и прибывать в 21:02;

рейс Б25 по маршруту Почайна — Святошино с отправлением в 20:57 и прибытием в 21:20;

еще один рейс Б25, который должен был отправляться из Почайны в 21:57 и прибывать на станцию ​​Святошино в 22:20.

Ремонтные работы на пути являются плановыми и направлены на повышение безопасности и комфорта пассажирских перевозок. В компании отмечают, что после завершения технических работ движение городских электричек будет полностью восстановлено, и поезда будут курсировать согласно действующему графику.

Следует также отметить, что 11-12 октября частично ограничат движение транспорта в связи с проведением Киевского марафона Несокрушимости. Об этом сообщили организаторы.

График перекрытия улиц 11 числа:

ул. Трухановская – с 10:30 до 18:30.

График перекрытия улиц 12 числа:

ул. Трухановская – с 8:15 до 15:30;

ограничение движения на Северном мосту двумя правыми полосами (в направлении с Троещины на Оболонь) – с 8:30 до 14:30;

ограничение движения на Северном мосту двумя правыми полосами (в направлении с Троещины на Оболонь) – с 8:30 до 14:30; просп. Владимира Ивасюка (от Северного моста до д. 2ГК2) – с 8:30 до 14:00;

Оболонская набережная – с 8:30 до 14:00;

ул. Приречная (от д. № 9 до Оболонского острова) – с 8:30 до 14:00;

переулок на Оболонской набережной между домами №1 и №2 – с 8:30 до 14:00.

