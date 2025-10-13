Подорожчання проїзду в Київській області офіційно набрало чинності та безпосередньо впливає на транспортні витрати мешканців регіону.

Подорожчання проїзду в Київській області набуло чинності після тривалого збереження попередніх розцінок, повідомляє Politeka.

Зміни охопили всі маршрути, що діють на території регіону.

Обухівська громада через офіційну сторінку у Facebook повідомила жителів про затвердження нових тарифів і порадила враховувати їх під час планування повсякденних поїздок.

Причиною перегляду стала трирічна стабільність вартості з травня 2022 року на тлі стрімкого збільшення витрат перевізників. Заробітна плата водіїв зросла більш ніж утричі, мінімальна оплата — майже удвічі, дизельне пальне подорожчало на 126%. Крім того, мастильні матеріали стали утричі дорожчими, запасні частини та комплектуючі — на 159–194%, страхові внески підвищилися на 272%, а витрати на технічне обслуговування зросли на 168–210%. Окремі ремонтні роботи подорожчали удвічі.

Відповідно до методики Міністерства транспорту, прийнятої у 2009 році, оновлення тарифів є необхідним у разі збільшення цін на пальне більш ніж на 10% або змін у структурі витрат підприємств-перевізників. На підставі цього рішення Обухівська міська рада ухвалила постанову №525 від 21 серпня 2025 року, якою встановлено нові тарифи.

Наразі вартість поїздки маршрутом №1 (ТЗСМ – Лікарня) становить 18 гривень. Така ж ціна діє для напрямків №2 (Лікарня – Яблуневий) і №4 (Ленди – Яблуневий – Піщана). Маршрути №5 (Автостанція – Піщана) та №7 (Піщана – Лукавиця) коштують 14 гривень, а №6 (Лікарня – Піщана) — 13 гривень.

До переліку включено також №8 (Блакитівка – Піщана), №9 (8 Листопада – Піщана), №10 (Польок – Піщана), №11 (Яровівська – Лікарня), №12 (Соборна – Лікарня) і №14 (Жеваги – Піщана). Отже, подорожчання проїзду в Київській області офіційно набрало чинності та безпосередньо впливає на транспортні витрати мешканців регіону.

