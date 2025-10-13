Подорожание проезда в Киевской области официально вступило в силу и оказывает непосредственное влияние на транспортные расходы жителей региона.

Подорожание проезда в Киевской области вступило в силу после длительного сохранения предварительных расценок, сообщает Politeka.

Изменения охватили все действующие маршруты на территории региона.

Обуховское общество через официальную страницу в Facebook сообщило жителей об утверждении новых тарифов и посоветовало учитывать их при планировании повседневных поездок.

Причиной пересмотра стала трехлетняя стабильность стоимости с мая 2022 г. на фоне стремительного увеличения расходов перевозчиков. Заработная плата водителей выросла более чем в три раза, минимальная оплата — почти вдвое, дизельное топливо подорожало на 126%. Кроме того, смазочные материалы стали втрое дороже, запасные части и комплектующие – на 159–194%, страховые взносы повысились на 272%, а расходы на техническое обслуживание выросли на 168–210%. Отдельные ремонтные работы подорожали вдвое.

Согласно методике Министерства транспорта, принятой в 2009 году, обновление тарифов необходимо в случае увеличения цен на топливо более чем на 10% или изменений в структуре расходов предприятий-перевозчиков. На основании этого решения Обуховский городской совет принял постановление №525 от 21 августа 2025 года, которым установлены новые тарифы.

Сейчас стоимость поездки по маршруту №1 (ТОСМ – Больница) составляет 18 гривен. Такая же цена действует для направлений №2 (Больница – Яблоневое) и №4 (Ленды – Яблоневое – Песчаная). Маршруты №5 (Автостанция – Песчаная) и №7 (Песчаная – Лукавица) стоят 14 гривен, а №6 (Больница – Песчаная) – 13 гривен.

В перечень включены также №8 (Блакитовка – Песчаная), №9 (8 Ноября – Песчаная), №10 (Польок – Песчаная), №11 (Ярововская – Больница), №12 (Соборная – Больница) и №14 (Жеваги – Песчаная). Следовательно, подорожание проезда в Киевской области официально вступило в силу и оказывает непосредственное влияние на транспортные расходы жителей региона.

