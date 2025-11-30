Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области стала доступна после объявления Министерства социальной политики о старте приема заявок на единовременную выплату в размере 6,5 тыс. грн, сообщает Politeka.

В ведомстве подчеркивают , что поддержка направлена ​​на переселенцев и жителей, нуждающихся в дополнительных ресурсах для обеспечения жизненных условий в зимний период. По данным пресс-службы, программа охватывает несколько уязвимых групп. В нее входят дети под попечительством, питомцы приемных семей, несовершеннолетние из семей переселенцев, получающих помощь на проживание, а также малообеспеченные. На выплату могут претендовать дети с инвалидностью, лица с первой группой инвалидности среди переселенцев и пожилые граждане, проживающие самостоятельно и имеющие низкие пенсионные надбавки.

Чтобы подать заявку, предусмотрены два пути. Самым удобным считают использование приложения «Дія». Для этого нужно открыть меню сервисов, перейти в раздел «Зимняя поддержка», выбрать соответствующее приложение и подтвердить наличие карты. Перед обращением следует проверить, активирован ли нужный сервис.

Те граждане, которые не могут воспользоваться электронным сервисом, могут обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Сотрудники учреждения оформляют запрос по стандартной процедуре, после чего информация передается в профильные службы.

В ведомстве уточняют, что денежные средства имеют определенное назначение. Их разрешено тратить на теплую одежду, обувь для взрослых и детей, а также медикаменты, витаминные комплексы и другие сезонные аптечные товары. Программа создана для поддержки переселенцев, которые рискуют оказаться в сложных условиях во время холодов.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области призвана усилить базовые возможности семей, переместившихся по военным обстоятельствам, и обеспечить минимальную безопасную подготовку к периоду низких температур.

