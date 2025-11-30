Грошова допомога для ВПО у Одеській області стала доступною після оголошення Міністерства соціальної політики про старт прийому заявок на одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн, повідомляє Politeka.

У відомстві наголошують, що підтримка спрямована на переселенців та мешканців, які потребують додаткових ресурсів для забезпечення життєвих умов у зимовий період. За даними пресслужби, програма охоплює кілька вразливих груп. До неї входять діти під піклуванням, вихованці прийомних родин, неповнолітні з сімей переселенців, які отримують допомогу на проживання, а також малозабезпечені. На виплату можуть претендувати діти з інвалідністю, особи з першою групою інвалідності з-поміж переселенців та літні громадяни, які проживають самостійно і мають низькі пенсійні надбавки.

Щоб подати заявку, передбачено два шляхи. Найзручнішим вважають використання застосунку «Дія». Для цього потрібно відкрити меню сервісів, перейти до розділу «Зимова підтримка», обрати відповідну програму та підтвердити наявність картки. Перед зверненням варто перевірити, чи активовано потрібний сервіс.

Ті громадяни, які не можуть скористатися електронним сервісом, мають можливість звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду. Працівники установи оформляють запит за стандартною процедурою, після чого інформація передається до профільних служб.

У відомстві уточнюють, що кошти мають визначене призначення. Їх дозволено витрачати на теплий одяг, взуття для дорослих і дітей, а також на медикаменти, вітамінні комплекси та інші сезонні аптечні товари. Наголошується, що програма створена для підтримки переселенців, які ризикують опинитися у складних умовах під час холодів.

Грошова допомога для ВПО у Одеській області покликана підсилити базові можливості родин, що перемістилися через воєнні обставини, та забезпечити мінімальну безпечну підготовку до періоду низьких температур.

