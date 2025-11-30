Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах також включає фінансову підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах розпочала надаватися літнім людям, які залишилися без житла або опинилися у складних умовах через бойові дії, повідомляє Politeka.

Програма передбачає поселення у модульному містечку та комплекс соціальної підтримки для осіб похилого віку, а також допомогу внутрішньо переміщеним родинам. Координацію здійснює Департамент соціального захисту населення міської ради, який приймає документи, перевіряє дані та формує списки учасників.

Подати заявку можна особисто за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники відомства допомагають правильно заповнити заяви та пояснюють порядок участі. Для реєстрації потрібні паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. Якщо звертається родина, у документі зазначають усіх членів домогосподарства для коректного розподілу місць.

Модульне містечко обладнане всім необхідним для проживання та соціальної підтримки, що дозволяє відновити звичний ритм життя та забезпечує безпечне середовище.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах також включає фінансову підтримку: ветерани зруйнованого або пошкодженого житла можуть отримати компенсації, а переселенцям доступні кошти на оплату оренди у безпечних районах, що допомагає стабілізувати побут і відновити незалежність.

Крім того, у Сумській області люди також можуть отримати грошову підтримку.

Як і раніше, право на отримання фіндопомоги мають ветерани, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене через бойові дії або залишилося на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія громадян також може скористатися компенсацією для оренди нового житла у безпечних регіонах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.