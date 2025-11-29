У ДТЕК попередили, які додаткові графіки відключення світла діятимуть в Одеській області 30 листопада та 1 грудня 2025 року.

Енергетики оголосили про планові профілактичні роботи в мережах на 30 листопада та 1 грудня 2025 року в Одеській області та відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

За даними ДТЕК, у неділю, 30 листопада, додаткові графіки відключення світла в Одеській області плануються з 8:00 до 19:00 на території Окнянської селищної громади в низці сіл:

Іванівка (по вул. Іванівська);

Флора (Іванівська, Ягорлицька, Флора);

Волярка (Степова).

Більше планових знеструмлень відбудеться в регіоні вже в понеділок, 1 грудня, повідомляє Politeka. Зокрема графіки відключення світла в Одеській області цього дня торкнуться Василівської сілької територіальної громади. З 8:00 до 17:00 без електроенергії там залишаться:

Калчева (вул. Касапська, Лісова, Миру, Молодіжна, Пушкіна, Садова, Спортивна, Степова, Центральна, Чкалова, Шкільна, Бундєва Мінко, пров. Бессарабський);

Каракурт (Арнаутська, Зарічна, Лиманна, Степова, Христо Ботєва, Шкільна, пров. Первомайський);

Голиця (Виноградна, Зелена, Кара Маринська, Річкова, Степова, Шкільна).

Крім того, в понеділок із 8 до 19 години планове знеструмлення відбудеться в селі Куяльник і частково в с. Малий Куяльник, Мала Слобідка, Правда, Слобідка, Тимкове, Кирилівка.

Про інші можливі обмеження електропостачання ДТЕК може оголосити пізніше, тому стежте за актуальною інформацією на офіційних сторінках компанії та своєї територіальної громади.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.