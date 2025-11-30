Подорожчання продуктів у Чернігівській області торкнеться більшості категорій споживчого кошика, повідомляють аналітики, повідомляє Politeka.

Причини зростання цін різноманітні: витрати на електроенергію, сезонне зберігання та підвищений попит перед святами впливають на виробництво та постачання. Експерти прогнозують, що ці зміни стануть помітними для населення вже найближчим часом.

За даними Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, яйця подорожчають щонайменше на 10% через скорочення пропозиції та додаткові витрати на інкубатори і корм. Хліб та макарони піднімуться приблизно на 5%, а при тривалих відключеннях електрики – до 10%.

Молочна продукція, що потребує стабільного енергопостачання, також стане дорожчою на 10% і більше. М’ясо підніметься на 5-7% через передсвятковий попит та скорочення поголів’я свиней і корів, а курятина додатково зросте через дорожчі корми.

Ціни на соняшникову олію можуть збільшитися на 10-15% через витрати на виробництво та логістику. Овочі, що зараз дешевші на 26-30% порівняно з минулим роком, взимку подорожчають на 10-25%, а весняне підвищення може бути ще значнішим.

Аналітики наголошують, що подорожчання продуктів у Чернігівській області буде тривалим. Після свят очікувати повернення до колишніх рівнів цін не варто: зимовий ринок обмежений, а імпорт не зможе компенсувати дефіцит.

До слова, в області також повідомляли про дефіцит продукції. Він відбувся через різке скорочення пропозиції меду і відразу відбився на вартості цього натурального товару.

