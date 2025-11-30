Графіки відключення води на тиждень з 1 по 7 грудня в Харкові введений через роботи, що проводяться для підвищення надійності водопостачання.

Графік відключення водопостачання в Харкові на тиждень з 1 по 7 грудня охоплює низку районів міста, повідомило видання Politeka.net.

Як проінформували на офіційному сайті 1562, графік відключення води в Харкові передбачає кілька масштабних етапів робіт, які триватимуть упродовж місяця і зачеплять тиждень з 1 по 7 грудня.

На сайті зазначено, що упродовж грудня комунальні служби проводитимуть масштабні планові та аварійні роботи, які вплинуть на подачу холодної та гарячої води. Зокрема, частина цих робіт безпосередньо припадає на тиждень з 1 по 7 грудня в Харкові.

За інформацією комунальників, у період з 01.11.2025 о 10 годині 00 хвилин до 31.12.2025 о 23 годині 55 хвилин йдуть важливі довготривалі ремонти систем холодного водопостачання. Вони триватимуть на таких вулицях: Ужвій Наталії, будинки 60, 66, 72, 78, 82, 96; вулиця Леся Сердюка, 56; вулиця Метробудівників, 1, 3, 4, 6, 8, 10; проспект Соборності України, 225, 271, 281.

Роботи передбачають оновлення мереж, заміну зношених ділянок та комплексне технічне обслуговування.

До графіка відключення води на тиждень з 1 по 7 грудня в Харкові також увійшли адреси, де мешканці офіційно надали письмову відмову від підключення до системи гарячого водопостачання. У цих будинках відключення триватимуть до 31.12.2025 о 20 годині 00 хвилин. Йдеться про будинки на вулиці Леся Сердюка, 22, а також на проспекті Соборності України, 238 літера А.

Окремий блок робіт стосується внутрішньобудинкових мереж гарячої води. Фахівці продовжують усувати проблеми у житлових будинках на вулиці Бучми, 36 та 40 літера А, а також на вулиці Нескорених, 33 Д.

Усі роботи, зазначають комунальні служби, проводяться для підвищення надійності водопостачання в місті та запобігання аваріям у майбутньому.

