Нова грошова допомога для ВПО у Харківській області доступна не всім громадянам.

Українцям, які отримують грошова допомога для ВПО у Харківській області, запровадили додаткову виплату у розмірі 2 тисяч гривень, пише Politeka.

Про це йдеться в урядовій постанові №1033. Ця допомога, яку в медіа називають "сьома" виплата, надається за певних умов після шести місяців отримання основної підтримки.

Нова грошова допомога для ВПО у Харківській області доступна громадянам, які були змушені переїхати з небезпечних регіонів, а також отримують допомогу на проживання. Скористатися нею можуть як працівники, так і фізичні особи-підприємці, зареєстровані та які сплачують податки в Україні.

Право на "сьому" виплату виникає лише після підтвердження безперервної офіційної працевлаштованості або професійної діяльності протягом шести місяців. При цьому отримання додаткових коштів не позбавляє переселенців права на продовження отримання базової допомоги на проживання на наступний шестимісячний період за умови дотримання критеріїв вразливості.

Мета нової підтримки — стимулювати переселенців до працевлаштування та самозайнятості, а також забезпечити стабільний дохід для сімей.

Оформити "сьому" виплату можна, якщо в останньому місяці отримання допомоги на проживання підтвердити факт трудової діяльності, професійної зайнятості або підприємницької діяльності. Інформація про працевлаштування або сплату податків має бути зафіксована у державних реєстрах.

Підтвердження здійснюється одним із наступних способів:

через сплату внесків на обов’язкове державне соціальне страхування (дані містяться у Реєстрі застрахованих осіб);

шляхом надання довідки з місця роботи про перерахування єдиного соціального внеску;

надання копії декларації платника єдиного податку, поданої до органів Податкової служби.

Документи для перевірки права на виплату подаються громадянами, після чого Пенсійний фонд автоматично здійснює нарахування коштів на підставі інформації з держреєстрів.

