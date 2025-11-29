Новая денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области доступна не всем гражданам.

Украинцам, получающим денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области, ввели дополнительную выплату в размере 2 тысяч гривен, пишет Politeka.

Об этом говорится в правительственном постановлении №1033 . Эта помощь, которую в медиа называют "седьмая" выплата, предоставляется при определенных условиях после шести месяцев получения основной поддержки.

Новая денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области доступна гражданам, вынужденным переехать из опасных регионов, а также получают помощь на проживание. Воспользоваться ею могут как работники, так и физические лица-предприниматели, зарегистрированные и уплачивающие налоги в Украине.

Право на "седьмую" выплату возникает только после подтверждения непрерывного официального трудоустроенности или профессиональной деятельности в течение шести месяцев. При этом получение дополнительных средств не лишает переселенцев права на продление получения базовой помощи на проживание на следующий шестимесячный период при соблюдении критериев уязвимости.

Цель новой поддержки – стимулировать переселенцев к трудоустройству и самозанятости, а также обеспечить стабильный доход для семей.

Оформить "седьмую" выплату можно, если в последнем месяце получение пособия на жительство подтвердить факт трудовой деятельности, профессиональной занятости или предпринимательской деятельности. Информация о трудоустройстве или уплате налогов должна быть зафиксирована в государственных реестрах.

Подтверждение осуществляется одним из следующих способов:

через уплату взносов на обязательное государственное социальное страхование (данные содержатся в Реестре застрахованных лиц);

путем предоставления справки с места работы о перечислении единого социального взноса;

предоставление копии декларации плательщика единого налога, поданной в органы Налоговой службы.

Документы для проверки права на выплату подаются гражданами, после чего Пенсионный фонд автоматически производит начисление средств на основании информации из госреестров.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харькове: в ноябре переселенцев ждут новые правила, что об этом известно.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что известно о выплатах в ноябре.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в ноябре в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому отменят помощь.